Groningen heeft als eerste formatie rond, ruim acht weken na verkiezingen

Ruim acht weken na de Provinciale Statenverkiezingen is onder leiding van GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee het eerste provinciale coalitieakkoord bereikt. In de provincie Groningen gaat het college van Gedeputeerde Staten bestaan uit zes partijen. GroenLinks, met zes zetels in deze provincie de grootste partij, gaat samenwerken met de VVD. De andere partijen in het college worden de PvdA, de ChristenUnie, het CDA en D66.

Opvallend is dat de SP uit het dagelijks bestuur van de provincie verdwijnt. De SP was de grootste partij in Groningen met acht zetels, maar werd op 21 maart gehalveerd. Andere partijen hadden ook moeite met het harde standpunt van de SP over de aardgasproblematiek, dat weinig ruimte zou bieden voor compromissen met Den Haag.

Ook Forum voor Democratie, dat in Groningen vijf zetels haalde, deed niet mee aan de onderhandelingen.

Versnippering

De onderhandelingen duren door de politieke versnippering in alle provincies lang. Het verst lijkt Drenthe, waar de onderhandelingen over een coalitieakkoord ook bijna zijn afgerond. Daar gaat de coalitie waarschijnlijk bestaan uit PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie.

Forum voor Democratie, de grote winnaar van de Statenverkiezingen, onderhandelt in nog maar een paar provincies mee. In Zuid-Holland, waar de onderhandelingen werden begeleid door VVD-coryfee Hans Wiegel, heeft FvD een onderhandelaarsakkoord bereikt met het CDA en de VVD, maar voor een meerderheid is een vierde partij nodig. De gecombineerde fractie van CU en de SGP wil daarover praten, maar daarvoor zijn nieuwe inhoudelijke onderhandelingen nodig.

Flevoland en Limburg

Ook in Flevoland en Limburg maakt FvD nog kans. In Flevoland haakte de PvdA af, omdat de provinciale Forumfractie geen afstand wilde nemen van uitspraken van partijleider Thierry Baudet. FvD zoekt nu met VVD, CDA en ChristenUnie naar een andere partner om een meerderheid te vormen.

In Limburg zijn de onderhandelingen over een coalitieakkoord nog niet eens begonnen. De informateurs houden donderdag in Maastricht een inspraakavond voor bewoners over de formatie. De huidige collegepartijen CDA, VVD, PvdA en D66 hebben een vijfde partij nodig voor een meerderheid. Dat kan GL, de PVV of FvD worden.

Buitenspel

In Overijssel praatte de FvD eerst ook mee, maar net als in Flevoland wilde de PvdA niet verder met de partij van Baudet. Daar gaan CDA, VVD, PvdA, CU en SGP zonder FvD verder.

In Zeeland leek FvD ook wekenlang kans te maken op een plaats in het provinciebestuur, maar vorige maand werd duidelijk dat het er niet in zat. Daar spreken VVD, CDA, SGP en PvdA over een bestuur. In Gelderland kwam FvD na drie weken buitenspel te staan. Daar wordt gepraat door zes partijen: VVD, PvdA, CDA, GL, SGP en CU.

In Noord-Holland wordt onderhandeld over een coalitie van GL, VVD, D66 en de PvdA. In Utrecht wordt onder leiding van GL-Kamerlid Bram van Ojik en CDA'er Jan Jacob van Dijk gesproken over een bestuur van GL, CDA, D66, PvdA en CU.

In Noord-Brabant wordt gesproken over een vijfpartijencoalitie van VVD, CDA, D66, GL en PvdA. In Friesland gaan de gesprekken tussen vier partijen: CDA, PvdA, VVD en de Friese Nationale Partij.