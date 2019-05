Sprintster Dutee Chand eerste openlijk homoseksuele atleet in India

De Indiase sprintster Dutee Chand heeft bekendgemaakt dat ze al vijf jaar een relatie heeft met een vrouw uit haar dorp. Daarmee is ze de eerste openlijk homoseksuele atleet van India. De atlete zegt dat ze uit de kast durfde te komen na een uitspraak van het Indiase hooggerechtshof, waarmee een streep werd gehaald door een wet die seks tussen mensen van hetzelfde geslacht strafbaar stelde.

"Ik heb iemand leren kennen die mijn soulmate is", zegt Chand over haar relatie. "Ik heb altijd gevonden dat iedereen de vrijheid moet hebben om lief te hebben. Er is geen grotere emotie dan de liefde en die zou niemand ontzegd moeten worden."

Hoewel homoseksualiteit de laatste jaren minder streng wordt afgewezen in India, is seks tussen mensen van hetzelfde geslacht er nog altijd taboe. Ook binnen de familie van Chand wordt haar relatie niet door iedereen geaccepteerd. "Mijn oudste zus denkt dat mijn partner alleen geïnteresseerd is in mijn bezit. Ze zegt dat ze me naar de gevangenis gaat sturen vanwege deze relatie", zegt ze.

Testosteron

Op sociale media zijn veel reacties op haar bekendmaking. Activisten die opkomen voor lhbti-rechten zeggen dat Chand een weg vrijmaakt voor Indiase homo's en lesbiennes door voor zichzelf op te komen.

In 2013 was Chand de eerste Indiase sprinter die de finale haalde van een internationaal sportevenement, de World Youth Championships. Het jaar erop haalde ze internationaal het nieuws toen de Indiase atletiekbond haar uitsloot, omdat ze een ongewoon hoge testosteronspiegel had.

Chand lijdt aan hyperandrogenisme, waardoor haar testosteronspiegel hoger is dan bij de meeste vrouwen. Daardoor heeft ze veel spierontwikkeling, wat haar een voordeel kan geven ten opzichte van andere vrouwelijke sprinters. In 2016 kwalificeerde Chand zich alsnog voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, nadat de rechter een jaar eerder had bepaald dat haar uitsluiting discriminatie is.