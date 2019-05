Man met Nachtwacht-tattoo ziet meesterwerk voor het eerst in het echt

Het Rijksmuseum kreeg lucht van dit verhaal en nodigde beiden uit voor een speciale rondleiding. Nadat de mannen verschillende kunstwerken van andere grootheden hadden bekeken, eindigde de rondleiding bij De Nachtwacht. "Het is best wel bijzonder", geeft Bak toe. "Nu kan ik hem goed zien, want de tatoeage op mijn rug kan ik natuurlijk niet goed bekijken."

Kunsthistoricus en museumgids Bregtje Viergever heeft de tatoeage ook bekeken en is ervan onder de indruk. "Alles zit erin. De Nachtwacht, de luitenant, het meisje en Rembrandt zelf", vertelt ze. "Ik vond het niet slecht gedaan."

Volgens de 51-jarige vrachtwagenchauffeur wist de museumgids interessante dingen te vertellen over het meesterwerk van Rembrandt van Rijn. "We kregen tijdens de rondleiding een aantal details te horen. Die details kenden we niet maar ze moeten nu ook in de tatoeage", zegt Bak.

Voor driekwart af

Er is voor Van Meerkerk dus nog een hoop werk te doen. "Het zijn allemaal kleine dingen, maar die zijn haast niet te tatoeëren." De tatoeage is nog niet af. "Ik denk dat de tatoeage nu voor driekwart klaar is", vermoedt Bak. Hij heeft nog twee of drie sessies van maar liefst zeven uur voor de boeg en dan heeft Bak zijn eigen Nachtwacht.