Confetti en olifantenmaskers: klimaatactivisten verstoren Belgisch tv-debat

Klimaatactivisten hebben vanochtend een Belgische verkiezingsuitzending kort verstoord. Tijdens een live debat tussen Guy Verhofstadt (Open VLD) en Geert Bourgeois (N-VA) stonden plotseling mensen uit het publiek op die naar de gesprekstafel liepen.

Ze hadden witte shirts aan waarop aandacht werd gevraagd voor klimaatverandering en gooiden confetti over de verbouwereerde presentator en zijn gasten. Toen medewerkers van het programma de eerste activisten uit de studio verwijderden, stapten nieuwe demonstranten uit het publiek naar voren.

Olifant

De actievoerders van Extinction Rebellion droegen ook olifantenmaskers. Later gaven ze aan dat ze het klimaatprobleem een olifant in de kamer vinden, die door niemand gezien wordt.

Extinction Rebellion is een organisatie die door burgerlijke ongehoorzaamheid de machthebbers tot maatregelen tegen klimaatopwarming wil dwingen. Ook in Nederland zijn ze actief: zo blokkeerden leden eind april verschillende wegen in Amsterdam en sprongen ze op Koningsdag in de Amersfoortse grachten om aandacht te vragen voor de stijgende zeespiegel.