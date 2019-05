Songfestival komt naar Nederland: een peperdure megaklus

Dat Rijxman meekeek is niet ongebruikelijk, zegt Sietse Bakker. Hij was een aantal jaren event supervisor van het Songfestival. "Eigenlijk is een jaar te kort en moet het onmogelijke mogelijk worden gemaakt. Als je dus nu al kunt meekijken, kun je daar je voordeel mee doen."

Rijxman erkent dat er weinig tijd is om het evenement op poten te zetten. "Maar het lukt andere landen ook ieder jaar om het goed voor elkaar te krijgen. Dan lukt het Nederland zeker."

Rutte: geen extra budget

Er is volgens haar tussen de 25 en 30 miljoen euro nodig voor het Eurovisie Songfestival. Naast een eigen bijdrage van de gaststad zijn er verschillende potjes beschikbaar, zoals een bijdrage van de omroepen van de deelnemende landen (6 miljoen euro).

Het organiserende land krijgt daar internationale aandacht voor terug en de organiserende stad profiteert van de vele toeristen en journalisten die overnachten in hotels.

Premier Rutte zei dat de publieke omroep wat hem betreft geen extra budget krijgt voor het faciliteren van het evenement. "Laten we eerst kijken of het uit het bestaande budget kan en als ik naar de salarissen kijk, denk ik dat daar nog wel wat ruimte voor is", zei hij in WNL Op Zondag.

Rijxman verwacht niet dat de financiering een probleem wordt. "Het Songfestival is een van de beste promoties voor Nederland."