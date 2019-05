Koning en premier Rutte feliciteren Duncan Laurence met de winst

Leo Blokhuis zei op Radio 2 dat Duncan Laurence popster Madonna er acht keer uit zong "Dat hadden we toch ook niet verwacht." Madonna zong in Tel Aviv haar hit Like a Prayer en haar nieuwe single, maar het klonk niet altijd even zuiver.

Blokhuis prijst de stalen zenuwen van Duncan Laurence die volgens hem "een van God gegeven stem heeft".

Dit was het beslissende moment: