Duncan na zijn winst: 'Bij het stemmen dacht ik waar gaat dit heen?'

Het is altijd om de muziek gegaan, zei Duncan Laurence: "Music first, dat is het altijd bij mij geweest." Tijdens de uitvoering van zijn nummer in de finale van het Eurovisie Songfestival maakte hij nog een kleine wijziging. "Ik dacht weet je wat, dit is de laatste keer dat ik dit mag doen. Ik ga gewoon zingen hoe het in mijn hart voelt."

Hij stond ook even stil bij de inspiratiebron voor het nummer, een overleden dierbare. "Natuurlijk dacht ik aan diegene en ze was er."

Ook had de 25-jarige zanger nog een tip voor aankomende muzikanten. "Pak die pen, die gitaar of keyboard en schrijf alsjeblieft. Je ziet dat het echt kan."

Met dit optreden behaalde Duncan Laurence de winst: