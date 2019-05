Arnold Schwarzenegger aangevallen bij eigen sportevenement

De dader wordt snel overmeesterd. Hij zou een bekende van de politie zijn. Schwarzenegger wil geen aangifte doen.

Het evenement in Johannesburg was de Afrikaanse versie van het Arnold Sports Festival, een jaarlijks terugkerend sportevenement dat behalve in Zuid-Afrika ook in de VS, Australië, Brazilië, Hongkong en Spanje wordt gehouden. Doel is het promoten van gezonde voeding en sport.