Gewenste verbouwing stadion FC Emmen onmogelijk

Tot veler verrassing heeft FC Emmen zich dit jaar voetballend weten te handhaven in de eredivisie. Dat is het goede nieuws. Het onverwacht slechte nieuws komt van een bouwkundig taxateur: het stadion van FC Emmen aan de Oude Meerdijk is niet geschikt voor een verbouwing, meldt RTV Drenthe.

Toen Emmen vorig jaar promoveerde, zijn in allerijl nieuwe veiligheidscamera's geïnstalleerd en een aantal provisorische maatregelen genomen. Dat is onvoldoende, zei bestuursvoorzitter Ronald Lubbers eerder. "Als we op lange termijn in de eredivisie willen blijven, moet je andere dingen doen. Dan kom je er niet met een bepaald aantal stoeltjes méér te verkopen".

Tandje luxer

Lubbers wil aanpassingen voor supporters en businessclubs. Luxere zitplaatsen en meer voorzieningen, ook om meer sponsorgeld binnen te halen. De begroting moet omhoog van 6 miljoen euro naar 10 miljoen in de toekomst. Lubbers wijst naar clubs als PEC Zwolle en FC Groningen. "Als je ziet hoe het daar voor businessclubs en het publiek geregeld is, daar kunnen we niet aan tippen. Het moet een tandje luxer."

Verbouwing van het huidige stadion is echter technisch gezien onmogelijk, concludeert een bouwkundig taxateur die in Emmen was voor de jaarlijkse verzekeringskeuring. Komende week vindt nog een tweede onderzoek plaats om te controleren of de bevindingen van de taxateur kloppen. Mocht de Oude Meerdijk inderdaad niet verbouwd kunnen worden, dan is een nieuw stadion de enige optie, zegt Lubbers nu.

Krimpregio

Het is de vraag of een nieuw stadion haalbaar is. De gemeente Emmen lijkt niet bereid daar geld in te steken. De stad leende eerder 80 miljoen euro aan Wildlands Adventure Zoo. Een nieuw voetbalstadion gaat nog eens tien miljoen euro kosten. Maar dat is elke cent waard, zegt Lubbers bij RTV Drenthe "dit is een krimpregio. Een eredivisieclub is wel één van de manieren waarmee je de krimp tegen kunt gaan."