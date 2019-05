ChristenUnie: niet met Forum in Europese fractie

"Wij gaan niet met Forum voor Democratie in één fractie in het Europees Parlement zitten." Dat zegt ChristenUnie-leider Segers in de aanloop naar de Europese verkiezingen, die in Nederland donderdag zijn. Hij reageert op mensen uit de achterban die vrezen dat een stem op de ChristenUnie eigenlijk een stem op FvD is.

De ChristenUnie, die samen met de SGP één Europese kandidatenlijst heeft, maakt deel uit van de fractie Europese Conservatieven en Hervormers. Na de verkiezingen wil ook Forum voor Democratie zich daarbij aansluiten en dat ziet een deel van de ChristenUnie-aanhangers niet zitten, bleek de afgelopen tijd.

"In één fractie zitten is een verregaande vorm van samenwerking en dat gaat te ver", vindt ook Segers. Hij heeft grote inhoudelijke bezwaren tegen Forum. "Denk aan het klimaatbeleid, en ze willen een nexit. Dat zijn dingen die wij niet willen. We zullen dus een andere fractie moeten vinden. Daar zijn we volop over aan het nadenken."

Samen uit en thuis

De SGP heeft geen bezwaar tegen een fractie waar Forum deel van uitmaakt. Maar de partij laat weten dat sterk gehecht te zijn aan de samenwerking met de ChristenUnie. "Samen uit, samen thuis." Er moet dus een fractie gezocht worden waar beide partijen vrede mee hebben.

Overigens zegt Segers geen bezwaar te hebben tegen samenwerking met Forum voor Democratie in een provinciaal college. "Mits er goede afspraken worden gemaakt." Een samenwerking op basis van inhoudelijke afspraken, is wat hem betreft iets heel anders dan samen één fractie vormen.

"Wij werken in Den Haag ook samen met partijen waar wij op sommige terreinen heel ver vandaan staan. En dan zeg je ook niet: een stem op de ChristenUnie was een stem op D66."

Gisteren werd bekend dat een coalitie met Forum voor Democratie in Zuid-Holland een stap dichterbij is gekomen, nu de fractie van ChristenUnie-SGP bereid is om gesprekken te voeren.