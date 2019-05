Bijna miljoen Game of Thrones-fans willen remake laatste seizoen

Op de dag voor de laatste aflevering van Game of Thrones maakt de populaire tv-serie de tongen flink los. Alleen niet op de manier die de makers hadden gehoopt: bijna een miljoen ontevreden fans hebben hun handtekening gezet onder een petitie waarin betaalnetwerk HBO wordt verzocht het laatste, achtste seizoen opnieuw te laten maken.

De kritiek richt zich met name op de twee schrijvers van de serie, David Benioff and D. B. Weiss. "Ze hebben bewezen incompetent te zijn als ze geen bronmateriaal hebben om op terug te vallen", schrijft de starter van de petitie.

De hitserie over de strijd om de macht in het fictieve Westeros is gebaseerd op boeken van de Amerikaanse auteur George R. R. Martin. De boeken zijn alleen een tijdje geleden al ingehaald door de show. Martin is druk bezig de laatste twee van de in totaal zeven boeken af te ronden. Ondertussen is wel besloten onder supervisie van Martin de serie af te ronden.

Gehaast

Veel fans vinden dat met name het laatste seizoen, dat slechts zes afleveringen telt, te veel afwijkt van eerdere seizoenen en oogt alsof het haastig in elkaar is gezet.

Niet iedereen is het daarmee eens. Bestsellerauteur Stephen King vindt het laatste seizoen bijvoorbeeld juist geweldig. "Er wordt vaak negatief gereageerd op hoe het wordt afgerond, maar mensen willen gewoon niet dat het eindigt", schreef hij op Twitter.