Kamervoorzitter Arib: Kuzu verspreidt nepnieuws met knip- en plakwerk

Tweede Kamervoorzitter Arib heeft felle kritiek op de actie van Denk-leider Kuzu in Jeruzalem. Kuzu liep gisteren met een Palestijnse vlag op de Tempelberg en provoceerde daarmee Israƫlische militairen.

De Tempelberg is een heilige plek voor joden, christenen en moslims. "Het getuigt van weinig respect om daar te demonstreren", zei de Kamervoorzitter in het tv-programma Pauw.

Ook verweet ze Kuzu nepnieuws te verspreiden. De Denk-leider zei dat hij was aangehouden, maar later bleek dat alleen zijn telefoon en paspoort even waren ingenomen. Die kreeg hij na ongeveer een uur weer terug. De Palestijnse vlag is niet aan hem teruggegeven.

Gemanipuleerd

Arib heeft kritiek op de werkwijze van Denk. "Dit is de manier waarop ze het doen, voor mij is het niet vreemd. Provoceren en niet de hele waarheid laten zien." Volgens haar wordt door de partij informatie gemanipuleerd.

"Wat zij doen, is met knip- en plakwerk nepnieuws verspreiden", zei de Kamervoorzitter in Pauw.