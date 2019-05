D66-fractievoorzitter Jetten kwaad om tweet Baudet

Rob Jetten, fractievoorzitter van D66, windt zich op Twitter op over een video die FvD-leider Thierry Baudet gistermiddag heeft gedeeld op het sociale medium. In de video van de Duitse vrouwenbeweging 120db komen vrouwen aan het woord die voorbeelden noemen van vrouwen die zijn misbruikt of verkracht. Volgens de vrouwen lopen de daders overal, "omdat jullie weigeren onze grenzen te beschermen".

De vrouwenbeweging begon februari vorig jaar een campagne tegen "migrantengeweld" en het Duitse immigratiebeleid. De campagne werd gedeeld door onder meer de Duitse extreemrechtse partij NPD.

Halverwege de video zeggen ze: "Dankzij jullie immigratiepolitiek staan wij binnenkort tegenover een meerderheid van jonge mannen uit een vrouwvijandige samenleving. Ihr habt das gewusst."

Rioolpolitiek

Het filmpje dat Baudet deelt, bevat aan het einde foto's van GroenLinks-leider Klaver, D66-fractievoorzitter Jetten en premier Rutte. Op de foto's staat: "Ich habe es gewusst". In de originele video van de vrouwenbeweging ontbreken die foto's. Het is niet duidelijk wie ze heeft toegevoegd.

Volgens Jetten is de video afkomstig van een "bizarre extreemrechtse club". Hij verwijt Baudet "rioolpolitiek".

"Door Rutte, Klaver en mij verkrachtingen te verwijten en naar de Holocaust te verwijzen, laat Baudet zich van zijn meest misselijke kant zien", zegt Jetten.