'Homohuwelijk logische volgende stap voor Taiwan'

De Taiwanese lhbti-gemeenschap heeft een lange weg afgelegd voordat het homohuwelijk legaal werd, maar het parlement stemde vandaag voor. Taiwan is het eerste land in Azië waar mensen van hetzelfde geslacht met elkaar mogen trouwen. Hoe is de Taiwanezen dat gelukt?

Taiwan staat al langer bekend als het homovriendelijkste land in de regio. Elk jaar wordt in de hoofdstad Taipei de grootste Pride-optocht in Azië gehouden. Ook wordt er elk jaar een lhbti-filmfestival gehouden.

Maar de invoering van het homohuwelijk was zeker niet makkelijk. De afgelopen maanden organiseerden conservatieve groepen tal van campagnes tegen de invoering van het homohuwelijk. En in november stemde bijna twee derde van de Taiwanezen in een adviserend referendum nog tegen het homohuwelijk. Ondanks die verdeeldheid besloot de regering toch door te zetten.

Progressieve agenda

In 2016 koos Taiwan voor de progressieve Tsai Ing-wen. Ze werd de eerste vrouwelijke president. Veel Taiwanezen vielen niet zozeer voor haar progressieve kant, maar voor het deel in haar verkiezingsprogramma over onafhankelijkheid van China. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en niet als een onafhankelijk land. Tsai Ing-wen hamerde juist op onafhankelijkheid en sprak daarmee veel Taiwanezen aan.

Nu ze aan de macht is, voert ze ook andere punten van haar progressieve agenda door, zoals het homohuwelijk. Punten waar veel minder Taiwanezen achter staan.

De uitkomst van het referendum negeren en de invoering toch doordrukken, zal haar kansen op herverkiezing verder bemoeilijken. Dat ze het risico toch neemt, is volgens correspondent Sjoerd den Daas wel te verklaren.

Onder meer omdat haar Democratische Progressieve partij al veel steun verloren heeft bij de tussentijdse verkiezingen. Volgens hem wil Tsai Ing-wen zoveel mogelijk van haar agenda progressieve uitvoeren, zolang ze nog aan de macht is. "En dat kan ook want ze heeft nog gewoon een meerderheid in het parlement."