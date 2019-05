Rutte is zich rot geschrokken van misdaadcijfers asielzoekers

Premier Rutte is "zeer geschrokken" van de cijfers over criminaliteit onder asielzoekers. Gisteren werd duidelijk dat ernstige delicten als moord en verkrachting in een rapportage van het ministerie van Justitie en Veiligheid onder het kopje 'overige' waren geplaatst.

In het wekelijkse televisiegesprek met de minister-president zegt Rutte dat dit nooit had mogen gebeuren. "Want zo creƫer je weer dat wantrouwen dat we proberen dingen achter te houden, terwijl we juist hebben afgesproken dat we volledige openheid willen geven."

Rutte heeft geen aanwijzingen dat iemand expres zaken heeft willen verdoezelen. Er is volgens hem gewerkt met een top-10 van veel voorkomende delicten n de rest is onder 'overige' geplaatst. Dat is heel onhandig, vindt hij. "Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat ambtenaren bewust iets proberen achter te houden ten koste van hun minister."

Volgens hem zit verantwoordelijk staatssecretaris Harbers zelf het meest met de gang van zaken in zijn maag. De Tweede Kamer heeft om opheldering gevraagd.

Rutte: "Ik wil gezegd hebben dat het niet zo is dat nu alle asielzoekers moordenaars zijn. Maar van deze cijfers schrik je je rot." Hij zegt dat asielzoekers die zich aan ernstige delicten schuldig maken "als Zoef de Haas" het land uit moeten.

