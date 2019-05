'Voor het eerst zie ik overduidelijk dat een talentenjacht omgekocht is'

Wij hebben het hier op dit moment vooral over het Songfestival, maar in Rusland raakt men niet uitgepraat over de Russische variant van The Voice Kids, oftewel Golos Deti. En dan vooral over de 11-jarige Mikella Abramova, de winnares van de finale op 26 april. Of eigenlijk, dat wás ze: de uitslag van de finale is inmiddels geschrapt, omdat er op grote schaal gefraudeerd is.

De 11-jarige Mikella komt uit een bekende, rijke familie. Ze is de dochter van Alsou, een populaire Russische popzangeres. Haar vader is de Azerbeidzjaanse bankier Yan Abramov. Haar grootvader, een invloedrijke oliemagnaat, is op dit moment actief in de Russische politiek.

Tijdens de finale haalde Mikella 56,5 procent van de stemmen binnen. De andere twee finalisten, twee jongens, lagen ver achter met ongeveer 26 procent en 18 procent van de stemmen.