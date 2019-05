Examenleerlingen een dag offline: telefoons weg en computer uit

Examenleerlingen die deelnemen aan het International Baccalaureate-examen Engels moeten vandaag- en morgenochtend offline blijven. De reden: angst voor fraude. Internetten is tot morgenochtend uit den boze, ze mogen niet meer op hun telefoon en de computer moet uit.

Het IB-examen is voor scholieren over de hele wereld hetzelfde en wordt in elke tijdzone op hetzelfde moment afgenomen. In voorgaande jaren kwamen leerlingen in de meivakantie speciaal naar school voor het afleggen van de IB-examens, maar die vallen dit jaar samen met de reguliere examens. Scholen kwamen daardoor in de knel. Voor Nederlandse vwo-scholieren stond vandaag namelijk ook het examen Natuurkunde op het programma, bij havisten werd het examen Biologie afgenomen. Daarom is besloten om in Nederland het IB-examen naar een weekenddag te verplaatsen.

Doordat het tijdstip waarop leerlingen in Nederland het examen maken afwijkt van andere landen in dezelfde tijdszone, bestaat de kans op fraude. Nederlandse leerlingen zouden door scholieren uit Belgiƫ of Frankrijk, die de toets al hebben gemaakt, getipt kunnen worden over de inhoud van het examen.