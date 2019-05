Acteur Peer 'bommetje' Mascini (78) overleden

Acteur Peer Mascini is op 78-jarige leeftijd overleden, melden Shownieuws en persbureau ANP. Het management van Mascini wil de berichten tegenover de NOS niet bevestigen.

Mascini speelde in veel Nederlandse films, zoals De Lift, Filmpje, Het 14de Kippetje en Moordwijven. In 1996 kreeg hij een Gouden Kalf voor zijn rol in de film Blind Date. Mascini was ook te zien in diverse theaterproducties, onder meer bij het Werktheater, Carver en Hauser Orkater.

Bij het grote publiek kreeg Mascini veel bekendheid met zijn rol in reclames van Melkunie in de jaren 90. Hij sprak in één melk-spot de beroemde woorden: "Nog zo gezegd: geen bommetje!". De reclame won in 1996 de Gouden Loeki voor commercial van het jaar.