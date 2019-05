Politie kijkt 'zeer tevreden' terug op Ajax-huldiging, nog vijf mensen vast

Tijdens de huldiging werden er 26 aanhoudingen verricht. Afgelopen nacht kwamen daar nog acht bij. "Dat zijn relatief weinig aanhoudingen voor zo'n groot evenement", aldus een politiewoordvoerder.

De gemeente sprak gisteren al van een "geslaagde huldiging" voor Ajax, dat dit seizoen de eerste landstitel in vijf jaar greep en ook de beker won.

Veel maatregelen

Het was voor het eerst sinds 2011 dat Ajax weer werd gehuldigd op het plein in het centrum van de stad. Toen ontaardde de viering van de dertigste landstitel in rellen. De afgelopen jaren werd na het winnen van een titel of beker feestgevierd bij de Johan Cruijff Arena.

Volgens burgemeester Halsema is er geleerd van 2011. Er waren veel maatregelen genomen om de festiviteiten in goede banen te leiden. Zo waren de buurten rond het Museumplein verkeersluw gemaakt, moest iedereen die het huldigingsterrein betrad door poortjes en waren er looproutes uitgestippeld om de publieksstromen te beheersen.

Daarnaast was de relatief vroege aanvang van de huldiging (16.00 uur) volgens de politie belangrijke voor het "feestelijk en rustig" verlopen van de huldiging.