Kuzu met Palestijnse vlag aangehouden in Jeruzalem en weer vrijgelaten

Kamerlid Azarkan roept het ministerie van Buitenlandse Zaken op om er voor te zorgen dat "Kuzu zijn werkbezoek veilig kan vervolgen". Volgens hem is Kuzu vanmorgen "door een grote groep zwaar bewapende soldaten meegenomen".

NOS-correspondent Arlene Gelderblom zegt dat Kuzu niet is gearresteerd, maar aangehouden en is hij na een uur weer vrijgelaten. Volgens Gelderblom worden mensen die zich in de ogen van de Israëlische autoriteiten provocerend gedragen wel vaker voor korte tijd aangehouden.

Kuzu was volgens Denk in Jeruzalem om zich op de hoogte te stellen van de situatie van de Palestijnen in Israël. Gisteren was hij op bezoek bij de Nederlandse ambassade in Tel Aviv.