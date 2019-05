Verslagenheid na doodsteken hardloper in Groningen

Bij atletiekvereniging Aquilo in Winschoten is geschokt gereageerd op de dood van een 27-jarige jeugdleider. De man werd dinsdag doodgestoken bij het Jaagpad in Groningen, waar hij aan het hardlopen was. Het slachtoffer woonde in Groningen.

Gisteravond zijn de leden van de atletiekvereniging op de hoogte gebracht van het nieuws, zo meldt RTV Noord.

Mensen uit de omgeving van het slachtoffer zijn aangeslagen. "Ik kan het niet geloven. Dit is bizar, echt niet te bevatten. Hij was de liefste jongen op aarde", laat één van hen weten. Een ander spreekt van "een misselijk gevoel"

Alle scenario's mogelijk

De politie heeft nog geen idee wat er dinsdag is gebeurd. "We houden rekening met alle scenario's, wij kunnen nog niks uitsluiten. Eén van de scenario's die wij onderzoeken is dat de 27-jarige man een willekeurig slachtoffer is", zegt woordvoerder Paul Heidanus.

Omdat de man aan het sporten was en niets op zak had, had de politie in eerste instantie moeite om hem te identificeren. "Hij is uiteindelijk geïdentificeerd door een vriend die bij de politie werkt", zegt één van de bronnen tegen RTV Noord.

Een team van twintig rechercheurs is bezig met de zaak. Op basis van getuigenverklaringen denkt de politie dat de dader een man van 20 tot 30 jaar oud is, tussen de 1,70 en 1,80 meter lang, met een Zuid-Europees uiterlijk. Hij droeg een donker trainingspak en een donker petje.