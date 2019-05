Picnic sluit zich aan bij een cao, maar niet die voor supermarkten

Online supermarkt Picnic sluit zich aan bij een cao voor de retailsector. Het bedrijf heeft daarover afspraken gemaakt met brancheorganisatie INretail.

Picnic krijgt al geruime tijd kritiek omdat het personeel niet onder een cao valt. Vakbond FNV wil via de rechter afdwingen dat Picnic zich aansluit bij de cao voor supermarkten.

FNV noemt deze cao voor de retail in een reactie "de slechtste cao van Nederland, met een heel laag loon, nauwelijks vooruitzichten en van medewerkers wordt een maximale flexibiliteit vereist".

Volgens Picnic-oprichter Michiel Muller is de supermarkt-cao helemaal niet geschikt voor zijn bedrijf: "We hebben een enorme diverse groep medewerkers. Sommigen willen 40 uur per week werken, anderen alleen als de kinderen naar school zijn, weer anderen af en toe een dag in de week. Dat faciliteren wij nu allemaal en dat kan binnen de volledig achterhaalde supermarkt-cao allemaal niet."

Acties gepland

De huidige cao voor de retail loopt nog tot 2021. Muller zou het liefst zien dat er voor die tijd een speciale cao komt voor web-bedrijven met grote magazijnen waar veel mensen werken.

FNV laat weten dat het de rechtszaak tegen Picnic gewoon doorzet. Bovendien staan voor komende maandag acties gepland bij het distributiecentrum van Picnic in Utrecht.

Het is nog niet duidelijk of de nieuwe cao alleen moet gelden voor de medewerkers in het magazijn, of dat ook de bezorgers van Picnic er onder gaan vallen.