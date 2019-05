Franse anesthesist verdacht van nog eens 17 vergiftigingen

Justitie in Frankrijk verdenkt een anesthesist ervan dat hij nog eens zeventien patiënten heeft vergiftigd. Er liep al een zaak tegen hem vanwege zeven vergiftigingen. Van de in totaal 24 patiënten, tussen de 4 en 80 jaar, zijn er negen overleden.

De 47-jarige Frédéric Péchier werkte in een particuliere kliniek in Besançon, in het oosten van Frankrijk. Hij zou stiekem te hoge doses kalium of middelen voor plaatselijke verdoving hebben toegevoegd aan de infuuszakken, waardoor de patiënten tijdens operaties een hartaanval kregen.

Reanimatie

Péchier, die in de kliniek bekend staat om zijn reanimatievaardigheden, was altijd in de buurt en werd er steevast bij geroepen om het leven van de patiënt te redden. Meestal lukte dat, maar zeker negen patiënten hebben het niet overleefd.

De anesthesist werd in 2017 al aangehouden voor zeven verdachte zaken en kwam op borgtocht vrij. Sindsdien heeft justitie zo'n vijftig andere gevallen onderzocht, waarbij vorig jaar zelfs lichamen werden opgegraven om bewijs te verzamelen.

Dat viel niet mee, omdat kalium geen sporen in het lichaam achterlaat. Ook is Péchier nooit op heterdaad betrapt. Toch vindt de aanklager in Besançon zeventien zaken sterk genoeg om aan het dossier tegen de anesthesist toe te voegen. Hij kan daarvoor levenslang krijgen.

Op vrije voeten

Péchier spreekt alle beschuldigingen tegen. Zijn advocaat wijst erop dat er wel sprake is geweest van vergiftigingen, maar dat niet kan worden bewezen dat die het werk zijn van Péchier. Mogelijk is het een collega geweest, zegt de advocaat.

De rechter bepaalde gisteren, tegen de zin van de aanklager in, dat de anesthesist op vrije voeten blijft. Hij staat wel onder gerechtelijk toezicht en mag zijn vak niet uitoefenen.