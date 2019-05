Zwangere vrouw vermoord in Chicago, baby geroofd

In de Amerikaanse stad Chicago zijn drie mensen opgepakt die een zwangere vrouw zouden hebben vermoord om haar baby te roven. De arrestanten zijn een vrouw van 46, haar 40-jarige vriend en haar dochter van 24.

De politie gaat ervan uit dat ze de geroofde baby als hun eigen kind wilden laten opgroeien. "Deze zaak is te gruwelijk voor woorden", zei een politiewoordvoerder.

De 19-jarige Marlen Ochoa-Lopez raakte eind vorige maand vermist. De politie had geen idee waar ze was, totdat haar vrienden agenten wezen op een Facebook-gesprek met de 46-jarige vrouw, die gratis babykleertjes had aangeboden.

Die vrouw bleek op de dag van de vermissing het ziekenhuis te hebben gebeld over een pasgeboren baby in nood. Het kind kreeg geen adem en moest worden opgenomen. De nepmoeder was zelfs een online inzamelingsactie begonnen voor de baby.