Veel Nederlanders onwetend van risico's hoge bloeddruk'

Uit onderzoek van de Hartstichting blijkt dat 1,2 miljoen Nederlanders niet weten dat ze risico lopen op hart- en vaatziekten doordat ze een hoge bloeddruk hebben. Volgens de stichting slikt een derde van Nederlanders tussen de 30 en 70 jaar medicijnen voor een hoge bloeddruk. Vier op de tien van hen zou niet van op de hoogte zijn van de verhoogde gezondheidsrisico's.

De Hartstichting meldt dat ongeveer 1,4 miljoen Nederlanders lijden aan hart- of vaatziekten en de verwachting is er tot 2030 een half miljoen patiƫnten bij zullen komen. Dat terwijl er volgens de organisatie jaarlijks 6000 diagnoses en 1500 sterfgevallen voorkomen kunnen worden als de bloeddruk van de hele Nederlandse bevolking met 2 mmHg daalt.

Vaak geen klachten

"Mensen gaan vaak pas naar de dokter als ze klachten hebben", zegt huisarts David Smeekes van de Hartstichting. "Maar bij een hoge bloeddruk heb je die vaak niet. Terwijl er ongemerkt wel schade kan ontstaan, bijvoorbeeld aan je bloedvaten, hart en hersenen. Dit kan leiden tot een hartinfarct, beroerte of hartfalen"

Daarom wil hij dat het kennen van de bloeddruk net zo normaal wordt als bijvoorbeeld de halfjaarlijkse tandartscontrole. "De enige manier om erachter te komen of je bloeddruk gezond is, is door deze te meten. Er is nog steeds een grote groep mensen die niet weet wat zijn of haar bloeddrukwaarden zijn."

Meetlocaties

Met een publiekscampagne wil de Hartstichting mensen oproepen regelmatig hun bloeddruk te meten, ook als zij zich gezond voelen. Tussen 27 mei en 8 juni richt de Hartstichting meetlocaties in bij openbare locaties, zoals bibliotheken en supermarkten. Ook kunnen mensen daar adviezen krijgen over een gezonde leefstijl.

Volgens de stichting kunnen mensen met een hoge bloeddruk zelf veel doen om die te verlagen. Zo heeft stoppen met roken bijvoorbeeld veel effect. Andere adviezen zijn om meer te bewegen, gewicht te verliezen en minder zout te eten.