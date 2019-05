'Ziekenhuis Twente ontslaat traumachirurg vanwege wangedrag'

Een traumachirurg van het Medisch Spectrum Twente is deze maand ontslagen vanwege ongewenste intimiteiten en verbaal agressief en intimiderend gedrag. Volgens de Volkskrant en RTV Oost zijn over de 64-jarige man sinds 2014 achttien meldingen gedaan, voornamelijk door verpleegkundigen, coassistenten en secretaresses.

De krant heeft een brief in handen van het ziekenhuis aan de inspectie. Daarin zou staan dat het "goed mogelijk is dat het gedrag een nadelige invloed heeft gehad op de kwaliteit van de zorg".

Het ziekenhuis heeft eind vorig jaar een onafhankelijke commissie ingesteld die het gedrag van de specialist heeft onderzocht. Naast de achttien meldingen waren er volgens die commissie drie andere gevallen van grensoverschrijdend gedrag in de werkruimtes van de spoedeisende hulp en operatiekamer.

Chirurg ontkent

De traumachirurg, die ook hoogleraar was, erkent in de Volkskrant dat hij wel eens over de schreef ging. "Ik ben verbaal soms te direct geweest, absoluut. Dat kan hard aankomen en kwetsend zijn en dat heb ik me niet altijd gerealiseerd", zegt hij tegen de krant. Ook zegt hij dat hij ooit iemand heeft weggeduwd. Seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik van zijn positie ontkent hij.

Verder zegt hij dat de kwaliteit van de zorg niet in gevaar is gekomen door zijn gedrag. "Heel Nederland kent mij, heel Nederland weet wie ik ben. Ik word door heel het land gezien als een van de toonaangevende traumachirurgen. Als ze suggereren dat de zorg eronder geleden heeft, moeten ze het onderzoeken en bewijzen. Ik kan vele getuigen oproepen die het tegendeel beweren", citeert de krant hem.

Hiërarchie en schaamte

Volgens de Volkskrant wordt er door de onderzoekscommissie niet getwijfeld aan de meldingen over het wangedrag. Dat de chirurg lang kon doorgaan, zou komen door de "ervaren hiërarchie" binnen het ziekenhuis. Ook zouden sommige slachtoffers nog in opleiding zijn geweest of zouden ze hebben gevreesd voor hun carrière. Schaamte over de ongewenste intimiteiten zou ook een factor zijn geweest.

De commissie heeft volgens RTV Oost en de Volkskrant ook kritiek op de ziekenhuisleiding, dat de klachten over het verbale gedrag van de chirurg niet goed zou hebben opgepakt. Daarbij zijn er ook twijfels of het fysieke gedrag wel goed was opgelost. De onderzoekscommissie hekelt verder dat de ongewenste intimiteiten tot oktober vorig jaar onopgemerkt zijn gebleven.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt tegen de krant dat de melding van het ziekenhuis over de chirurg wordt onderzocht.