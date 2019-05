Gravende honden zorgen voor meer schade aan dijken Drenthe en Overijssel

Honden die in dijken graven vormen een groeiend probleem voor de dijken van Drenthe en Overijssel. Muskusratten leveren juist minder schade op dan voorheen. Dat stelt het Waterschap Drents Overijsselse Delta na de voorjaarsinspectie.

Het aantal plekken met graafschade door honden is toegenomen van 80 naar 131. Wanneer honden in de dijken graven, raakt de grasmat beschadigd. Dat is de beschermlaag van de dijk.

"De gaten die we tegenkomen zijn zeker niet klein", zegt een woordvoerder van het waterschap tegen RTV Oost. "Honden zitten soms zelf tot aan hun middel in de dijk. Zeker met hoog water kan zo'n gat een zwakke plek vormen in de dijk."

Alert tijdens het uitlaten

Volgens het waterschap hebben veel baasjes niet door wat hun honden tijdens het uitlaten allemaal doen. "Mensen laten hun hond uit op de dijk, maar kijken niet altijd om naar hun hond. Ze zien dan niet dat de hond gaat graven." Het schap roept hondenbezitters dan ook op om beter op te letten.

Volgens het waterschap komt schade door gravende honden vooral voor in stedelijke gebieden. "Mensen gaan de woonwijk uit en laten vlakbij, op de dijk, hun hond uit." Het schap heeft bij populaire uitlaatplekken langs de dijk borden geplaatst om mensen op het graven te attenderen.

Naast de honden zorgen ook de muizen voor meer schade aan de dijken in het werkgebied van het waterschap. Een echte verklaring voor deze toename heeft het waterschap niet. "Het ene jaar komen we ze bijna niet tegen, dit jaar zien we toch meer schade door muizen. Het lijkt een soort natuurlijke cyclus."

Minder schade door muskusratten

De muskusratten veroorzaken juist veel minder schade dan voorheen, zegt het waterschap. Het aantal locaties waar muskusratten holen en tunnels in de dijken groeven, daalde van 175 naar 42. "De muskusrattenbestrijders hebben de populatie steeds beter onder controle", zegt de woordvoerder. "Dat de muskusratten minder schade aanrichten komt puur omdat de bestrijders jaar op jaar goed werk verrichten."

Het waterschap controleert in het voor- en najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winter hebben doorstaan en in het najaar juist hoe ze de winter ingaan.