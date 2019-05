FNV'ers dreigen met acties en stakingen bij de eigen vakbond

Er dreigen stakingen bij de vakbond FNV. Werknemers bij de FNV zijn boos over de aangekondigde reorganisatieplannen van de directie en eisen dat de maatregelen van tafel gaan. Zo niet, dan wordt het werk neergelegd, aldus FNV Personeel in een brief aan de directie.

De FNV wil de komende twee jaar 250 van de 1650 banen schrappen. Omdat er veel parttimers werken, kost die ingreep zo'n 400 mensen hun baan.

De meeste banen verdwijnen bij de ondersteunende diensten op kantoren, zoals advies en dienstverlening en dat treft vooral het lager opgeleide personeel. Schoonmaakwerk wordt weer uitbesteed, tot verontwaardiging van de werknemers. "We nemen de werkgevers de maat, maar de FNV houdt zich zelf niet aan de regels als werkgever", aldus een FNV-medewerker.

Te duur

Het personeel hield vanmiddag een actiebijeenkomst in Utrecht. Bestuurder Anne Jan de Graaf van FNV Personeel vatte het bondig samen voor het verzamelde personeel. "Er moeten gewoon werknemers uit, want jullie zijn met elkaar te duur."

De werknemers stellen de directie een ultimatum: als de plannen niet uiterlijk dinsdagmiddag aanstaande van tafel gaan volgen er acties. Eerst korte werkonderbrekingen, en als dat niet helpt stakingen.

Belangrijkste reden voor de reorganisatie zijn de financiƫle problemen. De vakbond verliest leden en loopt daardoor miljoenen aan inkomsten mis.