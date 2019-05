Geen invloed, dus geen miljoenengift voor museum Boijmans

Het Rotterdamse museum Boijmans Van Beuningen loopt een miljoenenschenking mis, nu de filantropische stichting Droom en Daad geen twee zetels krijgt in de raad van toezicht van het museum. Dat melden bronnen op het Rotterdamse stadhuis aan RTV Rijnmond en de NOS.

Het museum gaat volgende week dicht voor een zeven jaar durende renovatie. De gemeente Rotterdam, de eigenaar van het gebouw, trekt hiervoor bijna 170 miljoen euro uit. Voor extra voorzieningen die het museum nog aantrekkelijker moeten maken, is nog eens 55 miljoen euro nodig. Dat geld zou uit onder meer particuliere bronnen moeten komen.

De stichting Droom en Daad van de miljardairsfamilie Van der Vorm bood vorig jaar aan om naar verluidt 40 miljoen euro bij te dragen. Directeur Wim Pijbes van Droom en Daad stelde wel enkele voorwaarden: inzage in de begroting en de plannen en toezicht op de uitvoering. Volgens bronnen op het stadhuis eiste Pijbes twee plaatsen in de nu zeven leden tellende raad van toezicht.

Niet meer dan logisch

Pijbes bevestigt dat de stichting toezicht wilde op de uitvoering van de plannen. "De verbouwing gaat zeker zeven jaar duren en dat betekent dat er ondertussen een directeurswissel en een politieke wissel zal zijn. Dan is het niet meer dan logisch dat je toezicht wil houden."

Hij wil niet ingaan op de details van zijn voorstel. Volgens hem zijn er niet veel gesprekken geweest over het voorstel. ''Ik heb ook nooit een tegenvoorstel gezien.''

De eis van Pijbes om twee plaatsen in de raad van toezicht te krijgen, is voor het stadhuis een brug te ver. Daarmee zou de filantropische instelling te veel invloed krijgen. De stichting maakte deze week bekend dat het aanbod is ingetrokken.

Macht en invloed

Droom en Daad is een van de grootste particuliere geldschieters op het gebied van kunst en cultuur in Rotterdam. Zo wil de stichting een museum stichten in de Fenixloods op Katendrecht, het Park bij de Euromast opknappen en in het pakhuis Katoenveem een grote expositieruimte maken.

De rol van Droom en Daad stuit sommige partijen in de Rotterdamse gemeenteraad tegen de borst. "Dit heeft niets met filantropie te maken, maar draait om macht en invloed", vindt Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren.