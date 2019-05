Met Ajax mee door Europa, nu op het Museumplein: 'Wat een topseizoen'

Als ze in Utrecht aankomen staat het tafeltje in de trein al aardig vol lege blikjes bier. Om 10.30 uur zijn ze vanuit Reuver, in Limburg, naar Amsterdam vertrokken. "Dat reizen is altijd wel een gedoe. Bij wedstrijden overdag pakken we de trein, zodat iedereen ook een biertje kan drinken. Maar bij avondwedstrijden moeten we de auto wel pakken. Anders komen we niet terug."

Roy Bergman is altijd fan geweest van Ajax, maar had dit jaar samen met zijn vriendin Simone Beurskens voor het eerst een seizoenskaart van de club. Tijdens dit historische seizoen heeft hij bijna iedere belangrijke wedstrijd gezien. Op twee na is hij bij alle competitiewedstrijden in de Arena geweest. Ook ging hij naar de Champions League-wedstrijden van de club. Bij uitwedstrijden in Europa reisden ze zelfs hun club achterna.

"We waren bij Bayern, Benfica, Real Madrid en Tottenham Hotspur. Alleen naar AEK en Juventus zijn we niet geweest.