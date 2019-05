'Oostenrijk schuift steeds verder naar rechts'

Het heeft een tijd geduurd voordat de wet er was, zegt correspondent Wouter Zwart: "Er is in Oostenrijk jarenlang over gedebatteerd. Maar de ÖVP en FPÖ hebben in 2017 echt hun coalitie gevormd op steviger anti-immigratiebeleid en steviger anti-islambeleid. En nu is er dus een meerderheid."

Oostenrijk is door de vluchtelingencrisis flink naar rechts opgeschoven. In 2015 was het een doorgangsland voor meer dan een miljoen asielzoekers. "Oost-Europese landen stuurden vluchtelingen meteen door richting het westen en daar is Oostenrijk hard door getroffen", zegt Zwart.

Het land kreeg zelf ook zo'n 90.000 asielaanvragen op een bevolking van 8,7 miljoen. Veel Oostenrijkers hadden het gevoel dat hun land werd overstroomd door vluchtelingen. En daar speelt de regering op in.

Regeringspartijen waarschuwen voor buurten met veel moslims waarin een soort parallelle islamitische wereld zou ontstaan. "Volgens de regering leven mensen daar volgen hun eigen regels en tradities zonder rekening te houden met westerse normen en waarden. Oostenrijk is een overwegend katholiek land en mensen maken zich daar zorgen over", aldus Zwart.

"De angst is er ook wel echt bij kiezers", zegt De Jonge. "De vraag is alleen waar die angst door komt. Komt die echt omdat ze migranten als een probleem ervaren, of omdat politici zeggen dat het een probleem is?"