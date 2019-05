Beveiligers Schiphol: altijd handschoenen vanwege zweet, bloed en poep

Beveiligers op Schiphol willen bij het fouilleren veel vaker gebruik kunnen maken van handschoenen. Nu fouilleren ze vaak zonder bescherming en zijn ze bang voor besmettingen, blijkt uit een enquête van vakbond CNV. De vakbond ondervroeg 215 beveiligers op Schiphol. Van hen zegt 87 procent weleens te vrezen voor hun gezondheid als gevolg van het fouilleren van passagiers.

Beveiligers blijken dagelijks in aanraking te komen met bloed, zweet en zelfs ontlasting. Een van hen schrijft in zijn antwoord: "Passagiers die hun ontlasting hadden laten lopen, waardoor dit aan mijn handen kwam. Natte oksels bij passagiers waar je met fouilleren in komt. Ik heb bij vrouwelijke collega's gezien dat ze bloed aan hun handen kregen van ongestelde passagiers die dit niet hadden gemeld voor de fouillering."

De CNV is geschrokken van de uitkomsten. "Als je leest en hoort wat de beveiligers dagelijks meemaken, word je er onpasselijk van", zegt onderhandelaar Erik Maas. "De reacties kunnen we niet negeren." De bond roept de luchthaven en de beveiligingsbedrijven op om meer handschoenen beschikbaar te stellen.

Elke keer toestemming vragen

Normaal gesproken fouilleren de beveiligers zonder handschoenen. In de enquête melden ze dat ze voor elke keer dat ze handschoenen willen gebruiken, afzonderlijk toestemming moeten vragen aan hun leidinggevende. "Ik zou vaker handschoenen willen dragen, maar ik durf er niet telkens om te vragen", reageert een van hen.

NH Nieuws schrijft dat bijna 40% van de beveiligers zegt dat er altijd te weinig handschoenen zijn.

In een reactie laat Schiphol weten dat beveiligers, als ze het nodig vinden, gewoon handschoenen kunnen gebruiken. "Vanuit hygiënisch perspectief kan zowel op verzoek van een passagier of als een beveiliger dat nodig vindt, gebruik worden gemaakt van latex handschoenen", zegt een woordvoerder. "Er zijn op Schiphol voldoende voorzieningen voor beveiligers om hun handen te desinfecteren."