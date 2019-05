Merkel maakt korte metten met speculaties: niet naar Europa

Speculeren is zinloos. Bondskanselier Angela Merkel wil geen enkele Europese functie. "Ik ben niet beschikbaar voor welk politiek ambt dan ook, zelfs niet in Europa", zei ze na afloop van een bezoek van premier Rutte. "En ik ben ook niet beschikbaar", zei Rutte er in één adem achteraan.

Merkel had vorig jaar al gezegd dat er geen politiek leven voor haar meer is als ze afzwaait als bondskanselier. Maar de speculaties kwamen de laatste weken weer op gang, nadat Commissievoorzitter Juncker had gezegd zich niet te kunnen voorstellen dat Merkel geen politieke functie meer zou willen uitoefenen.

En toen Merkel ook nog eens zei dat ze zich zorgen maakt over de Europese Unie, werd haar naam op het lijstje kandidaten voor top-jobs in Brussel gezet.

Wie wel?

Voorlopig zijn er maar twee mensen waarvan we zeker weten dat ze voorzitter willen worden van de Europese Commissie: de Duitser Manfred Weber (van de CSU, de zusterpartij van CDU) en Frans Timmermans (PvdA).

Na de verkiezingen dragen de regeringsleiders (dus ook Merkel en Rutte) een kandidaat voor om de nieuwe Commissie voor te zitten. Het Europees Parlement moet die voordracht daarna goedkeuren. Andere namen die genoemd worden zijn die van de Deense Margrethe Vestager (nu nog commissaris van mededinging) en de Bulgaarse Kristalina Georgieva.

Nieuwe voorzitter

Daarnaast zoekt Brussel nog een nieuwe voorzitter van de Europese Raad als opvolger van de vertrekkende Donald Tusk. Daarbij werd vaak de naam van Merkel genoemd, maar daar kan nu dus een streep doorheen. Ook de Litouwse president Dalia Grybauskaité wordt genoemd voor die plek.

Het Europees Parlement benoemt na de verkiezingen een nieuwe voorzitter. Bij al die benoemingen wordt gekeken naar de verdeling over de EU-lidstaten: oost, west, noord, zuid. Bij de drie presidenten, zoals de voorzitters in Brussel worden genoemd, moet ook nog minstens één vrouw zitten, dat hebben alle politici in de verkiezingscampagne beloofd.