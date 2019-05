In een trein nabij NS-station Den Haag Hollands Spoor is een man neergestoken. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader, een vrouw, is opgepakt op het station.

De politie onderzoekt nog welke banden er zijn tussen de verdachte en het slachtoffer, maar zegt uit te gaan van een incident in de relationele sfeer.

Het treinverkeer rond Den Haag lijkt niet te zijn ontregeld door het incident.