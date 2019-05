Internationale bende plunderaars van bankrekeningen opgerold

Opsporingsdiensten uit verschillende landen hebben een internationale bende opgerold, die naar schatting 90 miljoen euro heeft gestolen door online bankrekeningen te plunderen. In totaal hebben de bendeleden meer dan 41.000 mensen en bedrijven gedupeerd. Het is onduidelijk of er ook Nederlandse slachtoffers zijn.

De criminelen wisten kwaadaardige software te installeren op de computers van hun slachtoffers, door hen phishing mails te sturen, bijvoorbeeld in de vorm van valse facturen.

Als de slachtoffers op een link klikten, werd de malware geïnstalleerd. Daarmee konden de criminelen inloggegevens voor internetbankieren achterhalen en de bankrekeningen van hun slachtoffers leeghalen.

Internationaal gezelschap

Het vermoedelijke kopstuk van de bende is een man uit Georgië. Hij huurde criminelen uit verschillende landen in, die hun diensten aanboden op een ondergronds Russisch internetforum.

Zo werkte de Georgiër samen met een Rus die de malware genaamd GozNym ontwikkelde en daarvoor ook weer computerprogrammeurs inhuurde. Een Moldaviër was gespecialiseerd in het omzeilen van antivirussoftware, zodat de malware ongemerkt op de computers van slachtoffers kon worden geïnstalleerd.

Een ander team stuurde, onder andere vanuit Moskou, honderdduizenden phishing mails naar potentiële slachtoffers. Een verdachte uit Oekraïne zorgde voor servers waar de kwaadaardige software kon worden gedraaid, ver buiten het bereik van opsporingsinstanties.

Verdachten uit Bulgarije en Rusland boekten met de gestolen inloggegevens geld van de slachtoffers over naar andere rekeningen. Weer anderen regelden die tijdelijke rekeningen en zorgden ervoor dat het geld contant kon worden opgenomen.

Voortvluchtig

Opsporingsdiensten uit verschillende landen werkten samen om de bende op te rollen. De politie heeft doorzoekingen gedaan in Bulgarije, Georgië, Moldavië en Oekraïne. De verdachten zullen in verschillende landen worden berecht voor hun aandeel in de miljoenenroof.

Volgens de politie zijn er nog vijf Russische verdachten voortvluchtig, onder wie het vermoedelijke brein achter de GozNym-software.