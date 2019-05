EU legt banken 1 miljard euro boetes op wegens valutahandelkartel

De Europese Commissie heeft vijf banken in totaal 1 miljard euro aan boetes opgelegd omdat ze een kartel vormden op de markt voor valutahandel. Het gaat om Barclays en RBS uit Groot-Brittanniƫ, Citigroup en JPMorgan uit de VS en de Japanse bank MUFG.

Valutahandelaren van de verschillende banken hielden via chatprogramma's contact met elkaar over bewegingen op de markt. Zoals hoeveel van een bepaalde munt een klant nodig had, de wisselkoersen die ze hanteerden en hoeveel geld van een bepaalde munt de bank zelf nodig had.

Door de informatie de ze met elkaar deelden, hadden ze een voorsprong op de rest van de markt en konden ze beter beslissen of en wanneer ze een muntsoort moesten kopen of verkopen. Ook coƶrdineerden ze soms de handel onderling.

'Ten koste van consument'

Het ging om handel in elf grote muntsoorten, waaronder de euro, dollar, yen en het Britse pond. "Consumenten en bedrijven zijn afhankelijk van banken om geld te wisselen voor buitenlandse transacties", zegt mededingingscommissaris Vestager. "Er gaan dagelijks miljarden euro's om in de valutahandel. Het gedrag van deze banken ondermijnt de integriteit van de sector ten koste van de Europese economie en consumenten."

De chatboxen hadden namen als Three Way Banana Split, Semi Grumpy Old Men en Essex Express 'n the Jimmy. Die laatste chatbox heette zo omdat de handelaren elkaar allemaal kenden van de dagelijkse trein vanuit Essex naar Londen, behalve Jimmy die ergens anders vandaan kwam. De chatboxen bestonden in ieder geval van 2007 tot 2013.

UBS ontloopt boete

Ook handelaren van de Zwitserse bank UBS deden mee. Maar omdat die bank het bestaan van het kartel meldde bij de EU hoeft UBS niks te betalen. Anders was de boete voor UBS 285 miljoen euro geweest.

Het boetebedrag van 1 miljard euro komt ten goede van de EU-begroting. De Europese Commissie zegt dat lidstaten door boetes zoals deze dus minder hoeven bij te dragen aan de EU.

Libor en Euribor

In een vergelijkbare zaak kreeg een aantal jaar geleden de Rabobank een boete van 774 miljoen euro. Handelaren van de Rabobank manipuleerden toen samen met handelaren van andere banken de zogeheten Euribor- en Liborrentetarieven.