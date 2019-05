Verborgen kamer van keizer Nero na 2000 jaar ontdekt

De archeologen noemen hun vondst daarom 'De kamer van de sfinx'.

Het hoofd van de archeologen Alfonsina Russo noemt de vondst uitzonderlijk en opwindend. "We vonden onverwacht een gat in een hoek van de kamer waar we bezig waren met een opgraving." Toen de archeologen een lamp en camera lieten zakken, zagen ze dat er een ondergrondse kamer was bedekt met muurschilderingen.

Maar alleen de bovenkant van de kamer is zichtbaar. De rest van de kamer ligt vol puin en aarde. De kamers van het paleis zijn namelijk door een latere keizer afgesloten en volgestort. De kamer kan niet worden uitgegraven zonder dat de archeologen het risico lopen dat de kamer erboven instort.

De ondergrondse kamer, die 4,5 meter hoog is, ligt in de ruïnes van het zogenoemde gouden paleis van de beruchte keizer Nero. Om plaats te maken voor de bouw van zijn paleis, stak Nero volgens de overlevering in 64 na Christus zelf het vuur aan dat een groot deel van Rome in as legde. Terwijl Rome brandde, bezong Nero de ondergang van de stad.

Het paleis dat hij liet bouwen kreeg de naam Domus Aurea, Latijn voor 'het gouden huis'. De muren waren namelijk bedekt met bladgoud. Het paleis van Nero had bovendien een immense omvang. Het was ongeveer tachtig hectare groot, zo'n 160 voetbalvelden. En het had meer dan 300 kamers. En daar is er nu dus één bijgekomen.

Waarom deze kamer verborgen was onder de grond weten de archeologen niet.