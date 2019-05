Decaan UvA na affaire hoogleraar: 'Onvoldoende op signalen gereageerd'

B. moest vorig jaar oktober vertrekken nadat een onderzoekscommissie had geconcludeerd dat er "sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag" en er op de betrokken afdeling "een gevoel van onveiligheid heerste". NRC sprak de afgelopen periode met 35 bronnen en bekeek tientallen documenten, apps en mails om het wangedrag bloot te leggen.

'Acht voor een nacht'

De krant schetst in het artikel het beeld van een charismatische man, die vanuit zijn gezaghebbende positie vrouwen choqueert met seksueel getinte opmerkingen en zelfgemaakte pornobeelden. Zijn bijnaam zou 'een acht voor een nacht' zijn. Volgens de bronnen van NRC wilde hij dat vrouwelijke collega's hakken droegen, vertelde B. een collega dat hij zich had afgetrokken met haar in gedachten en greep hij een ander in het kruis.

Nollkaemper wil niet te veel ingaan op de details om de privacy van de betrokkenen te beschermen, maar zegt dat de artikelen inhoudelijk in grote lijnen overeenkomen met de rapporten die hij heeft gelezen.