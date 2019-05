Missie Irak mogelijk in weekend weer verder

De Nederlandse trainingsmissie in Irak wordt waarschijnlijk in het weekend hervat. Het kabinet schrijft aan de Tweede Kamer dat de trainingen in het noorden van het land "naar verwachting" dan weer verdergaan.

Gisteren werd bekend dat de trainingen tot nader order waren opgeschort vanwege "een verhoogd dreigingsniveau" en dat de ongeveer 50 Nederlanders binnen de poort moesten blijven. Dat besluit was genomen door de Amerikaanse commandant van de missie tegen terreurorganisatie IS.

Minister Bijleveld wilde niet zeggen wat de dreiging precies inhoudt en ze zei niet te weten hoe lang de opschorting zou duren. Naar aanleiding van nieuwe informatie is nu dus een nieuwe verwachting uitgesproken.

Bijleveld en haar collega Blok schrijven aan de Kamer dat het kabinet de situatie nauwgezet in de gaten houdt en doorlopend toetst of het verzorgen van trainingen door Nederlandse militairen verantwoord is. "De veiligheid van onze mensen gaat daarbij boven alles", staat in de brief.