Verzetsheld Charles Bartelings (97) overleden

Vorig jaar maart was Bartelings voor het eerst terug op die plek, in verband met een documentaire over de Engelandvaarders. In een interview met de Volkskrant vertelde hij dat hij zich na zijn vrijlating niet meer veilig voelde in Nederland en ervoor koos naar Engeland te vluchten. Anderhalf jaar later kwam hij daar aan, na een barre tocht via onder meer Frankrijk, Spanje en Portugal.

Vanuit Engeland vertrok Bartelings naar Azië, waar hij werd ingezet bij de strijd tegen de Japanners om Nederlands-Indië.

Prinses Beatrix

Vorig jaar augustus was Bartelings aanwezig bij de laatste reünie van de Engelandvaarders. Daar was ook prinses Beatrix bij. Omdat er nog maar weinig van hen in leven zijn, is besloten de bijeenkomsten niet meer te organiseren.

Bartelings was drager van het Kruis van Verdienste, het Oorlogsherinneringskruis, het Verzetsherdenkingskruis en het Ereteken voor Orde en Vrede.