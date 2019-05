Iets meer dan helft van de Syriërs wil in Nederland blijven

Een van de Syriërs die nu Nederlander kan worden, is de 32-jarige Mohamad Dawod. Hij kwam in januari 2014 naar Nederland en kreeg in februari zijn vergunning voor onbepaalde tijd. Hij vluchtte uit Damascus, via Turkije en Griekenland. Hij wilde naar Nederland of Zweden, omdat daar een verblijfsvergunning voor vijf jaar wordt verstrekt. In de meeste landen is dat korter.

Sinds een half jaar heeft Dawod een baan bij internetbedrijf Lumiad in Utrecht. Hij doet ook vrijwilligerswerk waarbij hij andere nieuwkomers helpt. Hij is blij dat hij zijn Nederlanderschap kan aanvragen. Hoewel het nog best wennen is, vindt hij het hier fijn.

Dawod schrikt van de discussie over het terugsturen van gevluchte Syriërs. "Wie teruggaat, moet van Assad gelijk het leger in of wordt vervolgd", legt hij uit. Bij Syrische vrienden merkt hij nog geen onrust over het terugsturen. "Zij doen allemaal hun best om werk te vinden en de Nederlandse taal te leren en verwachten dat ze dan niet terug hoeven. Misschien wel als je nog in de bijstand zit."