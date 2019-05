Ajax-fans vieren landstitel in Amsterdam met fakkels en vlaggen

Op het Leidseplein, waar traditioneel de successen van Ajax worden gevierd, was het gisteravond al vroeg druk. Honderden supporters keken de kampioenswedstrijd in de caf├ęs op en rond het plein. De sfeer in de stad was gemoedelijk.

De spelersbus kwam even na 01.00 uur aan bij de Johan Cruijff Arena. Een enthousiaste menigte wachtte de bus op.