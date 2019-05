Hof van Justitie: Neymar heeft rechten op eigen naam

De Braziliaanse voetballer Neymar mag de rechten op zijn eigen naam houden, zo oordeelt het Europees Hof van Justitie. Een Portugese zakenman had jaren geleden de rechten laten registeren in de EU en kon hier zodoende inkomsten uit genereren.

Carlos Moreira, de zakenman in kwestie, had de rechten op kleding, schoenen en hoofddeksels waar het woord 'Neymar' op stond. Het bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie oordeelde in 2017 al dat Neymar recht had op de rechten. Daar liet de zakenman het niet bij zitten en hij spande daarom hoger beroep aan.

Moreira heeft altijd gezegd dat hij niet wist dat Neymar, die nu bij Paris Saint-Germain speelt, een grote belofte was in het voetbal. Het hof ging daar niet in mee.