Ex-vriend vermoorde Utrechtse student hoort strafeis

Tien maanden na de moord op de Utrechtse studente Laura Korsman staat haar ex-vriend Zamir M. voor de rechter. Hij hoort vandaag de eis van het Openbaar Ministerie.

Het lichaam van de 24-jarige student werd vorig jaar juli gevonden in haar studentenhuis in de Bosboomstraat in Utrecht. Haar ex-vriend werd al snel aangehouden. Vlak daarvoor zat hij nog vast omdat hij de vrouw wekenlang stalkte nadat ze hun relatie had verbroken.

In de rechtbank verklaarde M. dat hij die avond via de buren het studentenhuis is binnengekomen, door te doen alsof hij daar zelf woonde. Hij wachtte vervolgens drie uur op zijn ex.

Volgens M. kwam Laura op hem af met een mes in haar hand. Bij de worsteling die volgde, zou de vrouw zichzelf in de hals hebben gestoken.