NAC-fans halen grap uit bij eigen stadion na degradatie

NAC-supporters hebben het Rat Verlegh Stadion volgehangen met spandoeken. Om grappen van andere clubs voor te zijn, hebben ze van het stadion in Breda een milieustraat gemaakt.

Supportersgroep Breda Loco's wil met de ludieke actie de eredivisie met opgeheven hoofd verlaten, schrijft Omroep Brabant. Zondagmiddag degradeerde NAC na twee jaar in de hoogste competitie weer naar de eerste divisie.

'Kut-spelers zonder inzet hier gratis af te halen', staat op een van de doeken. Ook zijn er containers geplaatst waar rivaliserende fans hun grappen in kwijt kunnen. Zo zijn er vuilnisbakken voor zout (om in de wonden te strooien) en voor keukens (NAC speelt vanaf nu in de Keuken Kampioen Divisie).