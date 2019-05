Politie wil meer diversiteit, maar aanwas stagneert

De groei van het aantal leerlingen met een dubbele culturele achtergrond op de politieopleiding stagneert. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de politie.

Om beter aan te sluiten bij de maatschappij wil de politie graag diversiteit. Dat leidde in de afgelopen jaren ook tot een groei van het aantal aspiranten met een dubbele culturele achtergrond. De politie streeft naar een instroompercentage van 25 en in 2017 lukte dat ook met 29 procent. In 2018 zakte dat percentage weer naar ruim 22.

Volgens Lute Nieuwerth, portefeuillehouder diversiteit bij de politie, heeft de daling onder meer te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. "Er zijn op dit moment gewoon minder mensen geïnteresseerd in het werk in bij de politie. We moeten nu een stapje extra doen om mensen wel geïnteresseerd te krijgen."

Onverwacht

Het absolute aantal leerlingen met een dubbele culturele achtergrond is overigens wel gestegen. In 2017 waren het er 256 en een jaar later waren het er 315.

Voor Nieuwerth kwam de daling niet helemaal onverwacht. "We zagen het aankomen en zijn daarom gestart met een grote wervingscampagne. Daarbij proberen we de doelgroep zeer gericht aan te spreken."

De politie wil onder meer naar buurthuizen en scholen gaan om aspiranten te werven. "We willen de doelgroep rechtstreeks aanspreken en interesseren voor de politie. We hebben gemerkt dat dat het beste werkt met mensen die enthousiast over de politie kunnen vertellen", zegt Nieuwerth

Bij de politie is de komende zeven jaar behoefte aan 17.000 nieuwe mensen.