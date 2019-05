WhatsApp dicht lek, onbekend aantal mensen gehackt

WhatsApp heeft een lek gedicht waarmee smartphones konden worden gehackt. WhatsApp bevestigt berichten hierover in The Financial Times.

"Als je werd gebeld kon er een virus worden geïnstalleerd. Daar hoefde je niet eens wat van te merken, want als het was gelukt, werd het gesprek weer gewist", vertelt NOS-techredacteur Joost Schellevis.

Als het virus op de telefoon is geïnstalleerd, kan bijvoorbeeld de microfoon van de telefoon worden afgeluisterd en kunnen documenten op het toestel worden gelezen en foto's worden gewist.

Volgens The Financial Times is de software ontwikkeld door de Israëlische NSO Group. Dit bedrijf is gespecialiseerd in spionagesoftware. De software wordt verkocht aan overheden.

Criminelen en terroristen

Het is niet duidelijk hoeveel mensen er zijn gedupeerd. Joost Schellevis denkt dat het wel mee zal vallen "Waarschijnlijk zitten overheden hierachter. Die willen op deze manier criminelen of terroristen hacken."

Zondagavond werd een Britse mensenrechtenadvocaat nog gehackt. The Financial Times meldt dat de advocaat onder anderen met Mexicaanse journalisten en Saoedische dissidenten werkt.

WhatsApp heeft inmiddels maatregelen genomen. Gebruikers kunnen een update installeren om te voorkomen dat ze gehackt kunnen worden.