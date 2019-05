Oud-president Jimmy Carter (94) breekt heup na val

De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter heeft zijn heup gebroken na een val. De 94-jarige Carter viel toen hij zijn huis in Georgia wilde verlaten om op wilde kalkoenen te jagen. Hij werd direct naar het ziekenhuis gebracht, waar hij werd geopereerd.

De oud-president herstelt van de operatie, die succesvol is verlopen. Carter zou zich nu vooral zorgen maken over het feit dat het jachtseizoen voor kalkoenen bijna eindigt en hij zijn quotum nog niet heeft gehaald. Hij hoopt daarom dat de staat Georgia hem volgend jaar toestemming geeft om op meer kalkoenen te jagen dan is toegestaan, meldt het Carter Center.

Gezondheidsproblemen

Carter worstelt al langer met zijn gezondheid. In 2015 werd huidkanker bij hem ontdekt en in 2017 kwam hij in het ziekenhuis terecht vanwege uitdroging tijdens zijn reis door Canada.

Jimmy Carter zat namens de Democraten van 1977 tot 1981 in het Witte Huis en was de 39e president van de Verenigde Staten. Daarna verloor hij de verkiezingen van de Republikein Ronald Reagan.