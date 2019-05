Jury wil miljardenschadevergoeding voor kanker door Roundup

Het Duitse chemiebedrijf Bayer moet voor de derde keer een hoge schadevergoeding betalen vanwege het verdelgingsmiddel Roundup. Een jury in de Amerikaanse staat Californië acht bewezen dat een echtpaar een zeldzame vorm van lymfeklierkanker heeft gekregen door het middel.

Als het aan de jury ligt moet Bayer 2 miljard dollar (1,8 miljard euro) aan schadevergoeding betalen. Vanwege federale wetten zal de uiteindelijke schadevergoeding een stuk lager uitvallen. In de twee eerdere gevallen kwam het bedrag uit rond de 80 miljoen dollar.

Monsanto

Bayer gaat in beroep tegen de uitspraak. Het bedrijf houdt vol dat glyfosaat niet kankerverwekkend is en zegt dat alle onderzoeken dat bevestigen. Het product wordt in meer dan 160 landen verkocht. De drie rechtszaken die nu zijn gevoerd, zijn de eerste van nog waarschijnlijk duizenden die om het verdelgingsmiddel gevoerd gaan worden.

Roundup werd gemaakt door het bedrijf Monsanto. Dat werd vorig jaar gekocht door Bayer. Sinds het schandaal daalt het aandeel van Bayer gestaag. Ook na de uitspraak van vandaag daalde het aandeel weer op de beurs. Desondanks zei de topman onlangs dat de aankoop van Monsanto "de juiste beslissing is geweest".