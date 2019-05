Oud-dictator Sudan officieel beschuldigd van doden demonstranten

Justitie in Sudan beschuldigt oud-president Bashir van betrokkenheid bij en het aanzetten tot het doden van demonstranten. Bij protesten die leidden tot Bashirs afzetting vorige maand, zijn volgens de betogers zo'n honderd mensen om het leven gekomen door gewelddadig optreden van ordetroepen.

De militaire overgangsraad die Sudan nu bestuurt, zegt dat Bashir in Sudan zal terechtstaan. Dat betekent dat hij niet wordt uitgeleverd aan het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat hem wil berechten voor oorlogsmisdaden en genocide in de westelijke provincie Darfur in het begin van deze eeuw.

Bashir werd kort na zijn afzetting op 11 april vastgezet in een gevangenis in Khartoem. Welke straf de Sudanese aanklacht hem kan opleveren, is onduidelijk.

Ook na Bashirs afzetting blijft het onrustig in Sudan. De demonstraties houden aan: veel mensen willen dat de militairen die nu de macht hebben, plaatsmaken voor een burgerregering. De betogers dreigen met verdere acties, zoals burgerlijke ongehoorzaamheid en een algemene staking.

Speciale eenheid

Vertegenwoordigers van de demonstranten en de militairen hebben vandaag voor het eerst in meer dan een week weer onderhandeld over een overgangsregeling. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar: het leger wil een proces van twee jaar, waarin grotendeels door Bashir benoemde officieren een hoofdrol krijgen. Maar de demonstranten willen per direct een regering zonder militairen, die de komende vier jaar het land leidt.

Demonstranten in Khartoem die vandaag wegen blokkeerden met brandende autobanden en bomen werden uiteengedreven door een speciale eenheid, die ook actief is geweest in Darfur en andere brandhaarden. Die eenheid staat onder bevel van een generaal die de tweede man is van de regerende junta.